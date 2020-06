Võidupühale eelnev tööpäev on kolme tunni võrra lühem

Lühendatud tööpäev on kohustuslik teatud pühadele eelnevatel tööpäevadel, sealhulgas võidupüha eel.

Sel aastal on võidupüha teisipäeval ehk tööpäeval. Kuna võidupüha on riigipüha, on sellele eelnev tööpäev ehk 22. juuni kolme tunni võrra lühem, teatas tööinspektsioon.