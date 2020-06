Kadrina vallavolikogu otsustas algatada arengukava muutmise ja laenu võtmise

Kadrina vallavolikogu otsustas algatada valla arengukava 2019–2035 muutmise, et viia see kooskõlla toimunuga. "Arengukava tuleb üle vaadata, sest paljud asjad on juba ära tehtud, ja uued plaanid tuleks sisse kirjutada," rääkis vallavanem Kairit Pihlak. Ettepanekuid vallaelanikelt arengukava uuendamise kohta oodatakse hiljemalt 20. juuliks. Arengukava muudatused võetakse vastu hiljemalt oktoobris.