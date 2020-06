Scoutspataljoni lahingumasinad teenisid endale nimed välja

"Täna me seisame siin rivis oma abilistega, kes annavad meile mobiilsuse ning aitavad lahingus vastast hävitada. Võib öelda, et selle õppetsükliga ületab pataljon veel ühe verstaposti – piltlikult öeldes oleme oma ratsud taltsutanud, sest kõik soomusjalaväekompaniid on ühe väljaõppetsükli nendega läbinud. Seepärast on paslik oma ratsudele ka nimed anda. Et nad teaksid, kes nad on ning et nad meid veelgi paremini mõistaksid," ütles Scoutspataljoni ülem kolonelleitnant Eero Aija.