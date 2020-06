Merle Sarapik tunnistas, et juba kuus-seitse aastat tagasi oli talle pähe turgatanud mõte, et päästekorraldaja amet võiks olla tema jaoks.

“Tundsin, et see on töö, mida tahan teha,” sõnas ta. Miks? Sarapik selgitas, et töö peab olema inspireeriv, motiveeriv, peab meeldima. “Ainult siis saab seda hästi teha,” lisas ta.