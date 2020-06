Täiesti teistmoodi: kahe asemel kuus aktust, üks vanem, park ja videosild

Rakvere ametikooli lõpetaja vanema Rasmus Kitse sõnul on ta nördinud, et kool ei suutnud korraldada lõpuaktust nii, et lapsevanem sellest osa saaks. “Veebiülekanne on üks asi. Kõik Rakvere koolid said ära korraldada, et lapsevanem sai reaalselt aktusel osaleda, ametikool ei pidanud seda oluliseks,” rääkis Kits.