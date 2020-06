Vinni vallavanema Rauno Võrno sõnul on lõigu rajamise peamiseks eesmärgiks jalakäijate liikumine läbi asula võimalikult ohutuks teha. “Paljud Viru-Jaagupi elanikud käivad surnuaiale ja praegu on see küllalt ohtlik lõik jala liiklemiseks,” selgitas Võrno ning lisas, et sealsel maanteel sõidab ka palju põllumajandustehnikat.