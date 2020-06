Spordiliidu etteotsa asus Viru-Nigula valla spordijuht

Ainar Sepnik kinnitas, et Lääne-Virumaa Spordiliidu ametisse asunud juhatusel, mille kaheksast liikmest kuus on uued ja kellest omakorda neli juhivad siinsete omavalitsuste sporditööd, jagub tahet ja pealehakkamist maakonna spordielu veelgi energilisemaks edasiviimiseks ning sellele uue hingamise andmiseks.

"Erich Petrovitsi kiituseks peab ütlema, et tal on väga suured kogemused ja korralikud kontaktid. Sõnum, mida juhatuse poolt edastada soovime, ongi see, et tahame välja tulla ühise meeskonnana. Seisame üksteise selja taga, peame kõik panustama ja jagame samamoodi ka ühiselt vastutust. Soovime parema tulemuse saavutamiseks kasutada kõikide juhatuse liikmete kontakte ning kogemusi. Me esindame kõiki Lääne-Virumaa piirkondi," rääkis Sepnik.