Tapa sõjaväelinnakus kõlasid "Laulud sõdurile"

Kui varasemalt on heategevuslik kontsert leidnud aset Võidupüha paraadiga samas linnas, siis seoses COVID-19 viiruse levikuga toimub kontsert tänavu Tapa kinnises sõjaväelinnakus ning publikuks on seal teenivad Eesti kaitseväelased ja liitlassõdurid. Kontserdil osalevad ka president, kaitseväe juhataja ja kaitseminister.

"Meil on hea meel, et hoolimata teistsugusest kevadest heategevuslik kontsert "Laulud sõdurile" siiski toimub ning saame üheskoos ulatada abikäe oma eluga riskivate kaitseväelaste laste hariduse ja huvitegevuse toetuseks. Eriti sümboolne on, et Võidupüha eel toimub kontsert just Tapa sõjaväelinnakus ning publik näeb seda kinnist territooriumit natukene lähemalt," märkis kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem.