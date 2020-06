Algab veeohutuse fotojaht

Põhja päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Reili Kull ütles, et fotojahi teema on veega seonduvate ohtude märkamine ja seeläbi õnnetuste ennetamine ning oodatud on pildid ohtlikest kohtadest, kus võivad juhtuda veeõnnetused või halvemal juhul tulla ette uppumissurmad. "Ohtlikud kohad on näiteks kodude läheduses asuvad tiigid, ujumiskohad, veega täitunud kraavid, katmata kaevud, katkised purded ja muu seesugune. Samuti tasub tähelepanu pöörata kõikidele teistele veekogudele, nagu järved, jõed, rabalaukad ja muud, mis võivad halbade asjaolude kokkusattumisel osutuda saatuslikuks," selgitas Kull.