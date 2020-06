Tapa reformierakondlaste juhina jätkab Reigo Tamm

Tapa vallavanem Riho Tell ütles, et Reigo Tamm on reformierakonna Tapa piirkonna tegevust juhtinud edukalt pikemat aega ning tänu tema julgusele ja oskusele olukorda strateegiliselt hinnata, on erakond vääriliselt esindatud hästi toimivas koalitsioonis.

"Praegu on Tapa vallas põnevad ja töised ajad – volikogus on arutlusel palju olulisi teemasid ja mitmed suured investeeringud ning uued sihid on seatud. Sellist tempot hoides areneb vald jõudsalt ja soov on kohalikeks valimisteks lubatud eesmärgid täita. Meie tugev meeskond on täienemisel ja teeme tööd, et järgmised valimised Tapa vallas võita ning jätkata valla arengu suunamist," rääkis Tamm.