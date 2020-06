Rannarahva veri kannab üht ürgset kutse: mere oma. See vabaduse, armastuse, avastamata maade igatsus on tiivustanud looma mereluulet, mis kokku põimitult saab kauniks peoks Kunda rannas.

Eesti mereluulepeo lavastaja Tiina Mälberg ütles, et mereluulepidu on Eesti juubeliaastal Rakvere linnuses toimunud üldluulepeo mõtteline jätk. “Tookord küsiti palju, kas sellest saab traditsioon, mil moel see jätkub. Idee autor Üllar Saaremäe kutsus siis kõikjal üle maa selliseid luulele keskenduvaid üritusi julgemalt korraldama,” rääkis Mälberg.