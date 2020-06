Viimasel ajal on viirusetoojad olnud välismaalt saabunud pereisad

Terviseameti ida regionaalosakonna juhataja Marje Muusikus märkis, et viimastel nädalatel on nakatumise algpõhjuseks olnud teisest riigist koju saabunud pereisad.

“Ühest pereisast piisas, et see puudutaks viit asutust ning 527 lähikontaktset,” tõi Muusikus näiteks ja lisas, et üldiselt on olukord saadud väga hästi kontrolli alla ning massilist haigestumist ei ole olnud. “Kuid seis võib väga kiiresti muutuda,” lisas ta.