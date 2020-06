Võidutuli saab jagatud tänavu teistmoodi

Omavalitsused on korraldanud tulejagamise erinevalt. Tapal läbib võidutuli võidupühal kella 15.15–18.30 valla kaheksat keskust, kus vallavanem Riho Tell jagab tuld ja dirigent Priit Rusalepa juhatusel tervitab Tapa Linna Orkester kohaletulnuid väikese muusikalise etteastega.

Tänavu oleks pidanud maakondlikku maakaitsepäeva tähistatama Väike-Maarjas, kuid koroonakriisi tõttu jääb see ära. “Küll on otsustatud, et see toimub Väike-Maarjas järgmisel aastal ehk lükkus aasta võrra edasi,” ütles valla meediaspetsialist Kristel Kitsing. Küll mälestatakse Väike-Maarja vallas sel võidupühal vabadussõjas langenuid keskpäeval vallakeskuse vabadussõja ausamba juures ning tund hiljem Simuna ausamba juures, õhtul kell 19 jagab vallavanem võidutuld Väike-Maarja keskväljakul.