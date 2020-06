Simuna külje all asuva Võivere tuuleveski perenaine Liivika Harjo tunnistas, et kui Eesti Mõisakoolide Ühenduse juhatuse esimees ja MTÜ PAIK tegevjuht Tõnu Kiviloo tegi ettepaneku külastusmängus osaleda, oli ta veidi nõutu. “Meil pole ju mõisahoonet,” sõnas ta. Aga seos mõisaga on siiski olemas – tuuleveski on ainus kunagise Võivere mõisa säilinud hoone.