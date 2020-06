Nädala kaja: käepigistuse kaugusel

Samuti võtab pingeid maha teadmine, et koroonaviiruse levimus püsib madal ning 2+2-reegel on värskelt tühistatud. Kuigi seda kiputi juba ammuilma eirama.

Sel nädalal kiitis riigikogu heaks ka seadusemuudatuse, millega tagatakse järjestikuste laste sündimisel vanemahüvitise suuruse säilimine kolme aastani – hea uudis noortele peredele.

Pingenivoo alaneb ka kõigil neil, kes võivad südamerahuga oma ametirõiva paariks nädalaks varna panna või kontorilaua ja tööarvuti mõneks ajaks unustada, sest algamas on oodatud suvepuhkus.

Ja kohe-kohe on jaanipäev. Suuri rahvapidusid ei peeta, aga pere- ja sõpruskondadega saadakse ikka väikese lõkke või vähemalt grilli ümber kokku nagu muiste ning see kohtumine on pika isolatsiooni tõttu tänavu eriti oodatud.

Kõik tundub tore ja helge. Ja ühelt poolt ongi. Aga eirata ei saa sõnumeid sellest, et üha rohkem otsib inimesi hingeabi, on suitsiidimõtetega ja omadega puntras. Kui koroonakriisi ajal ei suurenenud politseile tehtud väljakutsete arv, siis nüüd hakkavad päevavalgele tulema perevägivallajuhtumid ja kõik see inetu ja kurb, mis koduseinte vahel sündis.

Eestis on mõnda aega töötanud ohvri­abitelefon, kuhu saab helistada abi saamiseks. Kuid kriisi järel on sel nädalal käivitatud lisavõimalused: avati veebipõhine nõustamine ning hingehoiutelefon.

Suhtevõrgustikke pidi saab liigutada nii head kui ka halba: jõuda vajaliku inimeseni või levitada viirust.

MTÜ Peaasjad korraldatav veebipõhine nõustamisteenus viib abivajaja kokku koolitatud vabatahtlikuga ja hingehoiutelefonil saab emotsionaalset tuge hingehoidjalt. Neid võimalusi ei tohiks karta ega häbeneda vajadusel kasutada ning neid oleks hea soovitada lähedasele, kolleegile, naabrile, kel võib neist abi olla.

On ütlus, et iga inimene maailmas on meist kõige rohkem kuue käepigistuse kaugusel. Sest keegi tunneb kedagi, kes tunneb kedagi, kes ... tunneb just vajalikku tohtrit, Eesti peaministrit või USA presidenti. Suhtevõrgustikke pidi saab liigutada nii head kui ka halba: jõuda vajaliku inimeseni või levitada viirust.

Mind kõnetas üks numbriline näide, mille tõi äsja terviseameti Viru regiooni juht COVID-­19 leviku kohta Virumaal: ühest nakatunust hargnes 527 lähikontakti. Kõiki neid kontaktseid testiti, enamiku koroonaproov oli negatiivne.