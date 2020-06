Koolid saavad särada paljude medalite sädeluses

Tublid neiud suutsid üllatada pikaajalist koolijuhti, kohe pensionäripõlve pidama hakkavat Rakvere gümnaasiumi direktorit Aivar Parti. “Sel aastal on Rakvere gümnaasiumis neli kulda. Seda on üle ootuste palju,” nentis Part. Direktor tunnistas, et Rakvere gümnaasium on olnud kuldset tooni medalite jagamisega kitsi. “Kõik peab olema grammi pealt tehtud.” Part rääkis, et vanas valges majas on olnud ajaloo jooksul kord – 1968. aastal –, kui viie noore õpitulemusi kroonis kuldmedal. See oli midagi täiesti erakordset. Ajalooline kool võib küll uhkeldada sellega, et sagedamini on lennu peale olnud kolm kuldmedalisti.