Tamsalu Pargi tänav sai uue valgustuse

“See oli väike, kuid vajalik töö,” lausus Tapa abivallavanem Andrus Freienthal. “Pargi tänav viib kultuurimaja juurde, mille tahame renoveerituna taasavada sügisel. Kui tänav ise on korras, siis valgustus oli ajast ja arust. Maksma läks see pisut üle 12 000 euro.”

Tapa vallas on alanud ka Tapa linna ning Jäneda ja Sääse aleviku tänavavalgustuse ulatuslik uuendamine. Praegu tegeletakse projekteerimisega.

“Selleks ettevõtmiseks saame toetust keskkonnainvesteeringute keskuselt,” rääkis vallavanem Riho Tell. “Räägime siinkohal kõige moodsamatest ja säästlikumatest lahendustest. Leedvalgustid loomulikult, aga praegu on olemas juba sellisedki, mis oskavad end ise reguleerida, pole vaja mingit pulti ega lülitamist.”

Abivallavanem Freienthali sõnul on Tapa valla asulatest praegu kõige paremini valgustatud Tamsalu linn. “Kui umbes kümme aastat tagasi rekonstrueeriti kesklinna tänavaid, siis said need kõik ka uue valgustuse,” rääkis ta.