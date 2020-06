Loomade varjupaik taasavati Rakveres

Rainer Miltop rääkis, et praegune lahendus on ajutine ja uus loomade varjupaik on kavandatud Lääne-Viru jäätmekeskuse juurde. “Praegu võtame eelpakkumisi projekteerimiseks,” lausus Rakvere abilinnapea. Miltop lisas, et uue varjupaiga ehituseks maakonna omavalitsuste ühiste jõududega loodetakse saada ka toetust.