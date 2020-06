Lagunev hoone ootab oma saatust juba üheksa aastat

Vinni valla teede- ja ühistranspordinõunik Aivar Lainjärv on otsekohene ja emotsionaalne: “Ma saan teatud ajavahemike järel pahaseid kõnesid vallaelanikelt, miks see sara on ikka veel keset teed. Mina ei tea, minu arust ei pea ka olema. Muinsuskaitseamet pole üheksa aasta jooksul suutnud ahervaret mälestiste nimekirjast välja arvata. Viimati lubasid nad aasta tagasi, et algatavad väljaarvamise menetluse, kuid ikka ei midagi.”

“Sara” on tegelikult see, mis jäi pärast tulekahjut Vinni mõisa tallist järele – mõned lagunevad kivimüürid. Need asuvad tõepoolest “keset teed” ehk liiga lähedal Sõpruse tänavale ja on varisemisohu tõttu ka liiklusohtlikud, millele maanteeametki on tähelepanu juhtinud.