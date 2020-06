Käsmukad pühendasid kunstnik Siima Škopile näituse

Näituse avanud Käsmu meremuuseumi peremees Aarne Vaik alustas oma sõnavõttu küsimusega "Miks me seda teeme?". Ja vastas ise: "See on meie lapsepõlv. Ja see on meile armas. Ja et see on seotud ühe daamiga."

Väga paljud tänasele näituse avamisele kohale tulnutest olid nimelt kunstniku portreteeritavad. Ka Aarne Vaik ise. Aga ka näiteks kunstnik Eve Kask.

Näituse avamisele kohale tulnud Siima Škopi tütar Zoja Mellov ütles, et see tuli talle suureks üllatuseks, et Käsmu rahvas omal initsiatiivil otsustas tema ema juubelinäituse pühendada. "Mul on tohutult hea näha oma lapsepõlvesõpru ja anda kätt üle pika aja, ja kõiki ära tunda," lausus Mellov, kes kõik need aastad koos emaga Käsmus Otsa talus suvitas.

Näitusele pandud maalide kohta märkis Mellov, et see on vaid üks pisike osa, mis on maalitud Käsmu rahvast, lilledest ja loodusvaadetest. Neid jagub Käsmu inimeste kodudesse veel.