Arvo Pärdi Keskus annab 10. sünnipäeva puhul välja plaadi

Arvo Pärdi "Ukuaru valss" on omapärase saatusega teos, millel on otsekui mitu elu. Sellenimeline klaveriminiatuur jõudis helilooja ametlikku loomenimekirja alles 2010. aastal, kuigi paradoksaalselt oli see Eesti kuulajaskonna jaoks olnud juba mitukümmend aastat väga tuntud ja armastatud pala.