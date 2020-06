Norrale pühendatud Viru Folk toimub

Lootused korraldajate õlgadel on suured. Esmalt loodetakse, et Norra riik kaotab ära karantiininõude, mille kohaselt peaksid hetkel siia saabuvad artistid veetma esmalt enne lavale astumist kümme päeva karantiinis ja ka hiljem koju jõudes. Juhul, kui Norra karantiinireeglid lõdvenema ei peaks, peaartisti Alexander Rybaki peakorraldaja sõnul kahjuks oodata ei ole. "Järgmine asi, mille peale loodame on see, et augustiks ei ole enam 1000 piiri," sõnas Viru Folgi peakorraldaja Peep Veedla.