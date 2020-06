Rakvere keskväljaku stendidel tutvustatakse tänavusi juubilare

Nii valmisidki Rakvere linnakunstnik Marju Püümetsa sõnul multifunktsionaalsed, valgest betoonist alused, mille külge on kinnitatud iga juubilari tutvustav tekst koos fotodega. "Nüüd saavad linlased ja külalised sisuka ülevaate, miks me tänavu juubilaride väärikaid sünnipäevi tähistame," lisas ta.

Linnakunstniku sõnul on stendid teisaldatavad ja väga funktsionaalsed, seal saab näidata erinevaid välinäitusi. Septembris, Arvo Pärdi juubeli eel valgustatakse need leedvalgustitega, et info oleks hõlpsasti loetav ka hämaral ajal.