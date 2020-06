Veoauto ZIS taastamisele kulus seitse aastat

ZIS kannab vanaauto musta numbrit, mis tähendab, et see on restaureeritud võimalikult originaalilähedaselt. "Sellel autol on originaalsusprotsent kusagil 99 lähistel," kinnitas Liiv. "Seitse aastat kulus. Loomulikult ei toimetanud ma tema kallal kogu aeg, aga aeganõudev on see töö küll. Vaat et kõige raskem on info kogumine – kui see konkreetne ZIS on välja lastud 1956. aastal, siis ei sobi talle varasemate väljalaskeaastate poritiivad ja suunatuled, aga selle info kogumine, millisel aastal millist modifikatsiooni toodeti, on raske. Üksjagu aega võttis uurimine, milline oli tema originaalne värvitoon. Mul õnnestus töö käigus hankida tehasedokumentatsiooni koopia."