Eneseisolatsiooni nõuded kehtivad veel viiest Euroopa riigist saabujatele

Tuginedes koroonaviiruse nakatunute suhtarvule peavad alates esmaspäevast, 22. juunist Eestisse sisenemisel jääma kaheks nädalaks eneseisolatsiooni reisides Poolast, Rootsist, Rumeeniast, Bulgaariast ja Ühendkuningriigist saabujad. Eneseisolatsioon ei kehti uuest nädalast reisides Austriast, Hispaaniast, Hollandist, Horvaatiast, Islandilt, Itaaliast, Kreekast, Küproselt, Leedust, Liechtensteinist, Luksemburgist, Lätist, Norrast, Prantsusmaalt, Maltalt, Saksamaalt, Slovakkiast, Sloveeniast, Soomest, Šveitsist, Taanist, Tšehhist ja Ungarist, kui nendes riikides on viibitud 14 päeva vahetult enne Eestisse tulemist.

Uuest nädalast ei pea enam kaheks nädalaks eneseisolatsiooni jääma saabudes Belgiast, kus nakatunute suhtarv on võrreldes käesoleva nädalaga oluliselt väiksem.

Nimekirja uuendatakse igal reedel kehtivusega sellele järgnevast esmaspäevast. Eestisse reisija liikumisvabaduse piirang sõltub sellest, kas riigist, kust inimene tuleb, on koroonaviirusesse nakatunute suhtarv suurem kui 15. See tähendab, et lähteriigis peaks nakatunuid olema 15 või vähem inimest 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul. Inimesed, kes saabuvad Eestisse kõrgema nakatunute suhtarvuga riigist peavad Eestisse jõudes jääma eneseisolatsiooni.