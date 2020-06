Hõbeda kitsefarmi esitletakse Eesti Rahva Muuseumis

Hõbeda farmi peremehe Georg Lužkovi sõnul avanes selline võimalus tänu välistudengile Nichole Michelle Weimerile , kes kitsepiimakultuuri ainetel enda lõputööd kirjutas. "Kõigis kolmes farmis oli enamvähem sama teema - jäädvustati igapäevatoimetusi," rääkis Georg Lužkov. Kitsefarmide igapäevased toimetused on kujutletud piltidena, mille taustaks mängimas muusika.

Fotosid on asjaosalised ehk Hõbeda kitsefarmi eestvedajad küll näinud, kuid lõplikku varianti ehk Eesti Rahva Muuseumi väljapanekut veel mitte. "Kuna meil on töö hommikust õhtuni, siis ei saanud me kohale minna," sõnas Georg Lužkov. Töö tegijale Nichole Michelle Weimerile jätkus tal vaid kiidusõnu. "Tubli inimene," ütles Georg Lužkov.