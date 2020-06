Omaloomingu korjetalgud toovad XIII noortepeo kavasse hulgaliselt teoseid

„Mõneti isegi ajalooline asjaolu, et just selle talgu formaadi kaudu on seekord laulupeo kavasse jõudmas suisa 3-4 teost,“ ütles Uusberg ja selgitas: „Varasemalt korraldatud uudisloomingu konkursi saagiks on olnud 0-1 teost. Põhjus peitub ilmselt selles, et omaloomingu korjetalgutele oli võimalus saata ka juba varem kirjutatud, kuid seni veel laulupidudel esitamata teoseid. Olgugi, et kunstiline toimkond üritab küll olla kursis kõige olemasolevaga, mille seast valida repertuaar, ei ole see paraku võimalik. Just talgud andsid võimaluse autoritel saata oma teoseid, et need jääksid silma ka laulupeo loojatele.“