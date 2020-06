1. jalaväebrigaadis ajateenistuse läbinud reservohvitserid said kätte lipniku auastmetunnused

"Tere tulemas ohvitserkonda! Teie jaoks on see esimene ohvitseri auaste ja ma tahan, et see ei jääks viimaseks. Ma tahan, et te töötaksite kaasa kaitseväe ja ühiskonna hüvanguks. Pidage meeles, et ohvitseriks olemine tähendab eeskujuks olemist, eestvedamist ja ühiskonna arendamist," ütles värsketele kaitseväe ohvitseridele 1. jalaväebrigaadi ülem kolonel Vahur Karus.