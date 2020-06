Viru Malev jagas eriolukorras abiks olnud kaitseliitlastele tunnustust

Eriolukorra ajal aitasid malevlased Politsei- ja Piirivalveametit idapiiril, Rakvere haigla erakorralise meditsiini osakonnas, Terviseametit testimispunktides, Eesti Toidupanka toiduabi jagamisel. Kokku oli ametiabi osutamas 108 vabatahtlikku kaitseliitlast ja naiskodukaitsjat Viru malevast.

Kolonelleitnant Jaanus Ainsalu rääkis tänukõnes, et tavaliselt aktsioonis olles õpitakse kõigepealt vastast tundma, et aru saada tema võimetest ja olla valmis ennast tema vastu kaitsma. "See oli tõesti eriolukord, sest vastast me ei näinud ja tema käigud olid ettearvamatud," ütles Ainsalu ja lisas, et vaatamata sellele, et oht oli kõigil selle nähtamatu vastase poolt hammustada saada, tulid kaitseliitlased hästi toime. Need, kes olukorda trotsides appi tulid, näitasid riigile, et Kaitseliidule võib loota ning tõestasid mittesõjalise riigikaitse tähtsust kriisiolukordades.

Naiskodukaitse Viru ringkonna esinaine Lea Matusorg on lõpetanud rühma parameediku kursuse ning oli abiks EMO-s. "Ärevust oli ikka, kui tuli eelinfo kõrge palavikuga patsiendist," kirjeldas Matusorg olukorda. "Musta tsooni" minne, pidi kaitseülikonna selga panema, niisugust sissepakkimist ei olnud varem ette tulnud. „Hea meel on selle üle, et inimesed olid üleskutse peale valmis appi tulema,“ sõnas Matusorg.

Viru maleva vabatahtlike nimed jäädvustati tänutahvlile ning asjaosalistele jagati meeneid ja tänukirju. FOTO: Seidi Lamus-Tšistotin

Evely Press on naiskodukaitse Viru-Nigula jaoskonna esinaine ning Viru maleva evakuatsioonirühma juht. Ta selgitas, et need, kes kuuluvad naiskodukaitsesse, kuuluvad juba automaatselt Kaitseliitu. Eriolukorra ajal oli Press EMO eeltriaažis abiks, kus võeti patsiente vastu, kraaditi, küsitleti ja täideti dokumente ning edastati info osakonda. "Ühe korra saadeti kiirabiautost eelteade, et meil on nüüd kindlalt koroonahaige, hoia üldse eemale ja läheb otse "musta“ tsooni,"" rääkis Evely kõige ärevamast hetkest.

Karel Rosental käis idapiiril piirivalvuritele abiks. Olukord oli kõigile uus. Kaitsevägi ei õpeta ammu enam piirivalvureid välja, see on politsei alluvuses. Vajadus lisajõudude järele tekkis, kuna lõunapiir, mida tavaliselt ei valvatud, suleti ja jõud hajutati sinnapoole. Patrullisl liikusid paaris piirivalvur ja kaitseliitlane. "Täitsa huvitav oli ka nende tööd näha, murekohtadest ning konksudest aimu saada," rääkis Rosental, kes on kaitseliitlane olnud umbes kuus aastat, ja ütles, et piirile mineku põhjuseks oli patriotism.

Jaak Lepik rääkis, et kaitseliidu tekkelugu jutustas talle vanaisa. Vanuse poolest teda piirile ega haiguskolde ligi ei lastud ning Jaak oli toidupangas abiks, kus oli põhiline korra hoidmine ja 2+2 reeglist kinnipidamise jälgimine. Eelnevad kogemused näitasid, et on võimalus rüseluse tekkimiseks ja mundris mees hoiab olukorra vaos. Jaak jäi tagasihoidlikuks oma panuse suhtes eriolukorras.Ta tõi esile mehi, kes piirile appi läksid ning naisi, kes EMO-s abiks olid. Mees ei adu ilmselt oma eeskuju suurust, mis näitab põlvkondade vahelist järjepidevust ning rivis püsimist vaatamata eale. Ta kiitis omakorda vene rahvusest inimesi, kes on astunud Kaitseliidu ridadesse.

Kristjan Laubholts, kes töötab Rakvere haiglas õena, organiseeris seal vabatahtlike graafikut. Tal olid kandidaatide nimekiri, kellega sai ühendust võtta ja hiljem lisandus välitriaaži tegevuseks isikkoosseisu korraldamine. Vaimselt pidi kõigeks valmis olema, sest sel hetkel ei teadnud keegi, kuhu asi areneb.

Riho Valdok õpib Kaitseväe Akadeemias ja toob tänavu võidutule maakonda. Eriolukorra ajal hoidis ta korda ja kontrollis dokumente drive in testimispunktis.