Söögiseened ootavad metsades korjajaid

Sagadi looduskooli loodusõppe spetsialist Tiina Reintal rääkis, et jaanipäev on käes ja kukeseeni metsas leidub. "Mina ise olen leidnud kuus lambatatikut. Praadisin need ära, noored lambatatikud on mõnusad," sõnas Reintal.

Loodusega sina peal olev Reintal nentis, et tavaliselt tärkavad lambatatikud hiljem, kuid sel aastal on need tal esimesed suvekuulutajad. "Olen näinud ka paari kasepuravikku. Need tulevad ka vaikselt," lausus loodusõppe spetsialist.

Tema sõnutsi on Oandu kandis korralikult sadanud, ja kui vihma tuleb, saab kukeseeni ja puravikke tublisti.

Vihula kandis toimetav loodusterapeut Hipe Rohila rääkis, et seeneaeg on tulemas, pühapäeval oli ta korjanud võipuravikke. Ta soovitas praegu metsast korjata rooskibuvitsa kroonlehti. "Annab juues õnne- ja heaolutunde, parim vahend kurbuse leevendamiseks," soovitas Rohila.

Metsamarjade kohta nentis Tiina Reintal, et metsmaasikatel on päikesepoolne külg punane, nende valmimist lubas ta selle nädala lõpuks.

Eesti loodusmuuseumi juht Asta Tuusti ütles, et ta pole ammu Lahemaa metsadesse sattunud ja seetõttu pole ta söögiseeni veel metsas ka näinud.

Ta siiski märkis, et ilma seenteta pole ühelgi aastal jäädud. “Põuda pole olnud, see on hea märk. Sadanud on piisavalt, seeneniidistikul on olnud võimalus areneda," lausus Tuusti. Tema sõnutsi sõltub hea seeneaasta ikkagi niiskusest.