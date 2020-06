Lihatootja: müüme maha kõik, mida suudame toota

Avalikud jaanituled jäävad sel aastal süütamata, kuid muistset suvepüha tähistatakse pere, sõprade ja lähedaste seltsis head-paremat nautides.

HKScan Estonia AS juhatuse esimees Anne Mere rääkis, et jaanipäeva müügimahud on tavapäraselt aasta kõrgeimad. "Nii ka tänavu - liinid töötavad maksimumvõimsusega. Piltlikult öeldes müüme maha kõik, mida suudame toota," ütles Mere.

Ta lisas, et grilltoodete müügistatistika näitab, et võrreldes eelmise aastaga on Rakvere marineeritud grill-lihade ja -ribide müük tõusnud lausa 25%.

Tarbijad hindavad juba aastaid mustikamarinaadis lihatooteid, populaarsust koguvad ka sinepised BBQ-maitsed. Kanaliha on jätkuvalt menukas, Talleggi jogurtimarinaadis kanafileešašlõkk on eestlaste lemmik.

"Tugevat mahukasvu näeme ka tooreste grillvorstide müügis. Võrreldes eelmise aastaga on müük kasvanud neljandiku võrra," lausus Mere.

Juhatuse esimees ütles, et värske liha müügimahud on samuti tõusuteel. "Osa tarbijaid eelistab jätkuvalt ise kodus liha marineerida. Populaarseimat šašlõkiliha, Rakvere seakaelakarbonaadi, müüme mullusest 10% enam," lausus Anne Mere.

Jaaniaja ostude kohta ütlesid poodnikud, et need on ootuspärased, kogused aga võrreldes varasemate aastatega suuremad.

OG Elektra tegevjuht Raigo Mõlder ütles, et ilus ilm on meelitanud ostma grill-tooteid, lahjat alkoholi, siidrit, õlut, vett ja karastusjooke.

"Kriisi ajast on harjumus, et poodi minnes teevad inimesed sisseoste märksa rohkem. Ostukorv on tavapärasest suurem," nentis Mõlder.

Toiduainekontserni tegevjuht lausus, et nende trump on omatoodang - inimesed ostavad kulinaariatooteid ja liha. "Populaarne on vanakooli äädikamarinaadis šašlõkk. Palju ostetakse ka eestimaist sealiha, millest ise tehakse süüa," loetles Raigo Mõlder.

Rakvere Krooni Selveri kaupluse juhataja Helgi Aver nimetas traditsioonilisteks jaanipäevaostudeks liha, toor- ja grillvorste.