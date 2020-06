Galerii: Noorkotkas ja noortejuht said tuletooja medali rinda

Lipuheiskamise, muinastule süütamise ja tuletoojate medalite andmise tseremoonial ütles peaminister Jüri Ratas, et kuigi kevad tuli sel aastal teisiti ning koroonaviiruse mõju on veel tänagi tunda, ei ole võidupüha sisu sellest muutunud.

"Tähistame ju ikka meie esivanemate vahvust Vabadussõjas, et möödunud aegade võidud süstiks uhkust ja enesekindlust tulevikuks. Seetõttu on igati kohane, et võidutule viivad täna üle Eestimaa laiali just noored," sõnas Ratas.

Tänavu on Kaitseliidu noorteorganisatsiooni Noored Kotkad 90. aastapäev ning sestap on tuletoojateks iga maakonna parim noorkotkas ja kotkajuht.

Hiljutiste sündmuste valguses toonitas peaminister ka kodanikujulguse tähtsust. "Tühipaljas vorm ei muuda meie elu paremaks või turvalisemaks. Meie ajalugu tõestab, et vormi täitmiseks sisuga on vaja teotahtelisi naisi ja mehi, kes vajadusel ei kõhkle meie kõigi kaitstuse nimel tegutsemast. On meie õnn ja rikkus, et selliseid inimesi on eestimaalaste seas nii palju," lausus ta.