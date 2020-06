Muusikutel on jaanid vabad

Maakonnas nõutud tantsumuusikaansambel Fantaasia jaoks on jaanid olnud kõva rabelemine. Sel aastal on bändil järgmine esinemine alles juulis.

Tavapäraselt on muusikute jaoks jaaniaeg üks kiiremaid aastas. Sel aastal on aga teisiti: ühtegi avalikku jaanituld koroonahirmus ei toimu. Küll aga peetakse suuri erapidusid, kuhu on kutsutud esinema ka ansamblid. Mitmed bändiliikmed tunnistasid, et nad on öelnud väiksemaid esinemisi ära ja võtnud jaanid üle mitme aasta vabaks.