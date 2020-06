Galerii: Võidupühal mälestati kõiki Eesti eest langenuid

Maakaitsepäev, mida Lääne-Viru maakonnas korraldatakse igal aastal eri paigas, jäi küll sel aastal ära, kuid maakonna korrakaitsjad ja veteranid tähistasid võidupüha pidulikult.

Ausambamäel pidas kõne EELK Rakvere Kolmainu koguduse õpetaja, Viru praost Tauno Toompuu.

Peale pärgade asetamist Eesti vabadussõjas langenute mälestussamba jalamile, toimus traditsiooniline lõunasöök.

Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu tegevjuht Sven Hõbemägi ütles, et maakaitsepäev on üks parimaid näiteid maakonnas, kus näidatakse ühist kaitsetahet. "Kaasatakse neid, kes on andnud oma panuse Eesti vabaduse kaitseks. Austame üritusega veterane ja hoiame Eesti asja," lausus Sven Hõbemägi.

Võidupüha kohta rääkis Ants Silm, et see on oluline tähis. "Kõik mehed, kes on võidelnud ja langenud Eesti eest - austame neid ühel ja samal ajal. Tähistame eestlaste võidutahet." Ants Silm, kes on kaitseliidu liige alates 1992. aastast ning Viru maleva asutajaliige, nimetas võidupüha võidu päevaks. "Selle mõte on: tehke, mis tahate, me ikkagi võidame," nentis Silm.

Isamaalise kasvatus kohta, sõnas mees, et tähtis on uskuda endasse. "Kuni inimene usub, lähevad asjad ka täide," ütles Silm. Tema sõnutsi on vajalik, et kodudes ja koolides edastatakse noortele tõde: anname Eesti nimel kõik. "Kui vaja siis elu," märkis Ants Silm.