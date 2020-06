Politsei on täna kõrvaldanud Lääne-Virumaal liiklusest kaks joobes juhti

PPA operatiivjuht Tago Trei sõnas, et hommikul kella kuuest õhtuni on politsei saanud inimestelt üle Eesti ligi 40 vihjet joobekahtlusega autojuhtide kohta. "Näha on, et liiklusturvalisus on kõige paremas mõttes inimeste jaoks oluline teema, sest igaüks tahab, et ei tema ega teised liikluses ühegi ohtliku juhi pärast kannatama peaks," lausus Trei.