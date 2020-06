Rakvere malevlased loovad linnaruumis korda

Noorte hakkajate ametlik tööaeg on igal tööpäeval kella üheksast hommikul üheni keskpäeval. Esimese rühma poolt on senini linnaruumis korda loodud discgolfi radadel, Palermos ja Tammikus. Samuti on uue ja värske ilme saanud keskväljakut ja Rakvere Reaalgümnaasiumi esist kaunistavad tarva kujud. Rohimas käidi ka ausamba juures ja võrkpalliplatside ümbruses Rakvere Spordikeskuse juures. Edasised tööülesanded järgnevateks päevadeks selguvad noorte jaoks uue päeva hommikutel. Sel aastal viidi esmakordselt läbi ka tööintervjuud. Kokku peeti üle 60 töövestluse. "Meil läks ikka mitu päeva," sõnas rühmajuht Viktoria Musakko päevi väldanud tööintervjuude läbiviimistest, kus ühe päeva jooksul kohtuti enam kui kümne inimesega, et selekteerida kokku rühm, kes oleks motiveeritud kaks nädalat järjest intensiivset heakorratööd tegema. Noorte rühmajuhtide sõnul on malev tänavu teistsugune - kõigil on käes kindad, töövahendid on igalühel enda omad ja pudeli jagamist ei toimu. Nädalapäevade jagu töö tegemise eest tasustatakse noori brutosummaga 3.48 eurot tunnis, millele tublide tulemuste eest lisatakse ka boonussüsteemiga kaasnev preemia.