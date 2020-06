Võidutule auks kõlas võimas koorilaul

Rakvere vallavolikogu esimees Peep Vassiljev rääkis, et ta on aastate jooksul süüdanud 75 jaanituld.

Sel aastal rõõmustas ta selle üle, et jagus vallarahvast, kes soovisid jagatud võidutulest süüdata kodused jaanituled.

Vallavolikogu esimees sõnas, et Rägavere valiti tulejagamise kohaks seetõttu, et paik on ajalooline.