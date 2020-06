Eesti eest langenutele avaldati austust

Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu tegevjuht Sven Hõbemägi ütles, et sel päeval näidatakse ühist kaitsetahet. “Kaasatakse neid, kes on andnud oma panuse Eesti vabaduse kaitseks. Austame üritusega veterane ja hoiame Eesti asja,” rääkis Sven Hõbemägi.

Võidupüha on Ants Silmu jaoks oluline tähis. See on võimalus ühel ja samal ajal austada kõiki, kes on võidelnud ja langenud Eesti eest. “Tähistame eestlaste võidutahet,” ütles Ants Silm. Kaitseliidu liige alates 1992. aastast ja Viru maleva asutajaliige nimetas võidupüha võidu päevaks. “Selle mõte on: tehke, mida tahate, me ikkagi võidame,” lausus Silm.