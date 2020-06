Ära jäta lemmiklooma suvel kuumaga autosse

Koeraga ringi sõites kipub ikka juhtuma, et korraga turgatab pähe soov poodi minna. Mõtled, et käid ruttu ära, ja jätad akna veidi lahti. Tegelikult tõuseb autos, ka pisut avatud aknaga, temperatuur minutitega kahekordseks. Samuti on inimeste ja loomade temperatuuritundlikkus väga erinev. "Praeguste ilmadega looma jätmine autosse võib lõppeda kurvalt. Loom võib vajada turgutamist loomakliinikus või lausa surra. Nimelt kui koera kehatemperatuur tõuseb liiga kõrgeks, lakkab vereringe töötamast, mis toob omakorda kaasa neerude väljalülitumise, hapnikupuuduse ajus ja sisemise verejooksu. Sellises seisus loom ei pruugi enam ellu jääda, ja isegi kui jääb, siis tabab teda tõenäoliselt ajukahjustus," rääkis ELS-i otsese abistamise juht Carol Liaks.