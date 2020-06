Ott Tänak tuleb Viru rallile võistlema Hyundai WRC-autoga!

Hyundai Motorspordi direktor Andrea Adamo ütles, et Viru rallil osalemine on heaks ettevalmistuseks järgnevatele MM-etappidele. "Sõltumata sellest, et tänavune WRC hooaeg on endiselt veel pausil, oleme otsustanud alustada testidega, kuna tahame olla valmis eesootavateks etappideks. Grossi Toidukaubad Viru rallil osalemine on kogu tiimi jaoks väga oluline, sest see aitab meil minna tagasi oma tavapärasesse rutiini," rääkis ta. "Olen seda juba ka varem öelnud, aga mul on Eestist ainult head mälestused ning usun, et Oti ja Martini osalemine Viru rallil Hyundai i20 Coupe WRC-ga valmistab rõõmu paljudele rallifännidele."

Tänak sõitis viimati Virumaa teedel võistlusoludes 2013. aastal, kui koos kaardilugeja Martin Järveojaga jäädi toona alla vaid WRC-autol sõitnud Georg Grossile ja Raigo Mõlderile.

Ott Tänak on samuti ootusärev. "Mul on hea meel, et tiim võimaldab meil kodustel teedel võistlusoludes kätt uuesti soojaks sõita. Lõpetasime äsja produktiivse testi Soomes ning nüüd on oluline ka ennast võistlusrütmi tagasi saada."

"Virumaa teed on alati olnud omamoodi väljakutsuvad ja seda on meil just hetkel vaja," jätkas ta. "Oma karjääri algusaastatel veetsin palju aega Kehala rallikompleksis ning ootan huviga, et saaksin neid teid proovida ka uue põlvkonna WRC-masinaga.“

Viru ralli peakorraldaja Andres Ots ütles, et Tänaku võistlemine on meeldiv üllatus. "Mingid variandid olid õhus küll, aga kuni viimase hetkeni ei olnud kindel, kas ta ikka saab tulla," rääkis Ots. "Lootust muidugi oli, sest Viru ralli on pärast viirusepuhangut üks esimesi võistlusi ja rallimehed otsivad ise aktiivselt võistlemisvõimalusi. Kindlasti on siin ka Oti sõbra Georg Grossi käsi mängus, et ta maailmameistri oma kodurallile võistlema meelitas."

Georg Gross tundis Tänaku startimise üle heameelt. "Ühele väiksele Viru rallile on see kõva sõna, kui stardis on valitsev maailmameister tipptehnikaga," lausus ta. "Eks ma üritasin Otti muidugi natukene torkida, aga neil on ju nagunii vaja sõita, et end vormis hoida."

Kas läbirääkimiste käigus kerkis esile veel mõni tuntud nimi? "Jutu tasemel, kuid kaugemale ei jõudnud," mainis Gross.

Georg Gross on Viru ralli korraldamisega varem olnud ka ise seotud ja see on tema koduralli – 88,5 seekordsest katsekilomeetrist kulgeb päris palju Kehala kompleksis, mida Georg Gross koos oma isa Oleg Grossiga arendab. "Vahet pole, maailmameister on igal teel kõige kiirem mees," lükkas Gross kiiresti ümber spekulatsiooni, et radadel, mida ta tunneb nagu oma taskut, võiks ta Tänakule vastu hakata. "Ilmselt on kõik võistlejad pisut roostes, kuid profid leiavad oma õige kiiruse üles rutem kui minusugused asjaarmastajad. Kindlasti tuleb väga huvitav võistlus. Nii pika stardinimekirjaga – üle 80 auto – Viru rallit ma ei mäletagi."

Georg Gross ise stardib Viru rallil Ford Fiesta WRC-ga.

Viru ralli toimub tänavu ühepäevase võistlusena. Esimene, Sonda kiiruskatse algab laupäeval, 4. juulil kell 10.38. Kahest Kehalat läbivast katsest esimese start on kell 13.28. "Kella 12 paiku tuleb end sättima hakata, sest muidu tekivad ummikud ja parkimisprobleemid," manitses korraldaja Andres Ots. "Kehala kahe läbimise vahele jääb umbes tund, autod käivad sel ajal hoolduses. Ühtlasi tuletan meelde, et hooldusparki me tänavu pealtvaatajaid kahjuks lubada ei saa. Terviseohutusnõuete tõttu ei toimu ka ralli pidulikku avamist ega lõpetamist."