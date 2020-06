Päästjad võtavad ujumiskohad luubi alla

Tänavu on oma elu märga hauda jätnud 32 inimest. Pooled veeõnnetustes hukkunud on olnud alkoholijoobes. "Lähipäevadel jätkuv kuum ilm meelitab paljud mõne veekogu äärde mõnusalt aega veetma. Kahjuks kipub selle ajaveetmisega kaasas käima ka alkoholi tarbimine, aga me ei väsi kordamast, et alkohol ja ujumine ei käi kokku. Alkoholi tarvitanu hindab oma võimeid üle, väsib kiiresti, tekivad südamevereringesüsteemi talituse häired ning kosutav suplus võibki jääda viimaseks," rääkis päästeameti peadirektor Kuno Tammearu.