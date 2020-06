Uhtna Mandoliiniorkester andis välja oma esimese video

“Leidsime, et ainult seda, kuidas me sirges reas kahemeetriste vahedega seisame ja pilli mängime, pole huvitav vaadata. Tegime ajurünnakut ja panime stsenaariumi kokku,” rääkis Põlder. Videos kõlav pala “Esmakordselt sind ma nägin” on kolmekümnedate aastate lõpu popmuusika töötlus. Videos löövad kaasa oma orkestri liikmed ja see on filmitud Uhtnas.