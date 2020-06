Võimalik on õppida vabatahtlikuks konfliktivahendajaks

Taastava õiguse vabatahtlikeks on oodatud inimesed, kes soovivad panustada oma kogukonna turvalisusesse.

Sotsiaalkindlustuse ohvriabi ja ennetusteenuste osakond alustab sügisel kolme uue grupi taastava õiguse vabatahtlike ehk konfliktivahendajate koolitamisega. 29. juunil on Jõhvis infokohtumise nendele, kes tunnevad, et tahaksid panustada sellesse, et nende kogukonnas oleks turvaline ja hea elada, ühtlasi saab kohtumiselt ülevaate konfliktivahendaja rollist ja väljaõppest.