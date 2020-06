Öösel on selge või vähese pilvisusega kuiv ilm. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on 11–16 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Põhjarannikul puhub läänekaare tuul 4–10 m/s, mujal on tuul nõrk ja muutliku suunaga, kuid äikese korral võib olla tugevamaid puhanguid. Sooja on 27–31, meretuulega rannikul kuni 20 kraadi.