Kalmistul tuleb küünlaümbrised ja kuivanud lilled õigetesse konteineritesse panna

Mullu kutsus ta kohale oksapurustusteenuse pakkuja, kuid teenuseosutaja ütles, et purustada on võimatu, sest oksad on olmeprügiga koos, ning nõnda toimetati kogu kraam jäätmekeskusesse kui segaolmejääde – arve oli 1500 eurot.

“Lõviosa prügist on siiski kalmistult pärit, lihtsalt valesse kohta toodud. Inimesel võib ju olla üllas mõte, et toob okste juurde kokkuriisutud lehed, aga kui need on topeltkilekotis, siis see ei ole biojääde,” kõneles Simkin, lisades, et värskelt said konteineritele pandud uued kleebised, kus lisaks eesti- ja venekeelsetele kirjadele on ka fotod asjadest, mida mingisse konteinerisse panna tuleb.