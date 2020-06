Sügisel sünnib Sõmerul kunstistuudio – nii lastele kui ka täiskasvanutele

Kui Kille Kruuv rohkem kui 20 aastat tagasi Lõuna-Eestist Virumaale kolis ja Aresi külla talu ostis, siis mõttega hakata seal kunstilaagreid korraldama. Ja neid ta suviti seal nii lastele, noortele kui ka täiskasvanutele teinud on. Aga samal ajal on tiksunud kuklas mõte päris kunstistuudiost, kus pakkuda konkurentsivõimelist õpet. Nii mõnigi kord on olnud mõte teostusele juba õige lähedal, kuid kas on kompanjon plaane muutnud või sobivad ruumid keegi teine enda valdusse saanud.