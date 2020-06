Kolumn: lahing on lõppenud

Kolgus elati lähestikku kolmes kortermajas ja küla vägevamad mehed olid nõuks võtnud pühade ajaks uued ettekirjutused kehtestada. See tähendas, et 2+2-reegel muutub koidu ja eha ühinemisel 200+200-reegliks. Nii saavat kõik mõnusalt koos istuda ja pole karta, et keegi jaaniöisest lähikontaktist mitmeks kuuks asjata ärevusse satuks.

Simmo eestvedamisel otsustati ühiselt poodi minna, ja mida lahingu ajal ikka võtta kui valget viina. See teeb meele mõnusaks, on hea valuvaigisti ja muidu antiseptik, nagu praegu igas magasiniski näha saab. Peeter ajas siiski Simmo sorava jutu peale näo krimpsu ja hakkas kõhust soiguma, et ta olevat eile peldikus kukkunud peaga vastu seina ja ... Lühidalt, jutu mõte oli, et võtaks vedelat leiba ka – sellega nõustusid kohe nii Mati, Toomas kui ka Jaks. Kokku oli poelisi 12 meest, kellest veel mainimata Andres, Hannes, Jaak, Villi, Pärtelpoeg, Juku ja Taadu. Neli viimast kamraadi olid tegelikult juba eelmisel aastal umbes samal ajal ennast autoga surnuks sõitnud. Ainsana väljus autost elusana nende alaealine sõber Krissu, kes ostis poest heeringat ja leiba.