Nädala kaja: parim kampaaniameister

Jaanipühad näitasid nii mitmeski mõttes väga ilmekalt, et parim kampaaniameister on päiksepaisteline ilm, mis ei vaja kõlavaid lauseid reklaamtahvlitel, kutsuvaid allahindlusi või suuri loosikampaaniaid. Linnast maale jaane pidama suundunud ostlejad olid juba laupäeva lõuna ajal ummistanud Põhjakeskuse parkla. Ararat Grilli heatujuline klienditeenindaja aga teatas, et nende juures lõunatades on ooteaeg tund aega. Kehva käibe ja olematute klientide pärast sel päeval küll kurta ei saanud. Kaldun arvama, et vihmasaju korral oleks lõunasöögi tunduvalt kiiremini kätte saanud.

Aga eks tänavused jaanid olidki midagi erakordset. Väidetavalt sai selle jaanilaupäevaga läbi 30 aasta pikkune periood, mil igal 23. juunil oli vihma sadanud. Ma ei tea, millist ilma ennustasid sünoptikud ja loodusvaatlejad aasta kõige pikemasse päeva, kuid hea meel on tõdeda, et eksimine on inimlik. Eriti veel jaanipidulise kasuks eksides.

Õnneks oli ka seaduste vastu eksimist tunduvalt vähem võrreldes sellega, mida oleme hilisematest kokkuvõtetest lugema harjunud. Politseist tulnud teatel oli tabatud joobes juhtide arv kõigest pea neljandik tavapärasest. Raadio Kuku on küll juba üle 20 aasta usinalt eest vedanud selge grupijuhi kampaaniat, kuid tõrvatilku meepotis on alati. Eks oli tänavugi, aga kuna suuri avalikke jaanitulesid ei korraldatud, ei olnud ka, mille vahet edasi-tagasi sõita. Selge grupijuhi kampaania oli aga hoopis internetiavarustesse kolinud ega torganud nii hästi silma kui sinised telgid, mis muidu siin-seal Eestis püsti pandi.