Viru-Nigula Maarja kabeli juures näeb mõõgavõitlust ja kuuleb põnevaid lugusid

Ühtlasi tutvustab Viru-Nigula Hariduse Selts Maarja kabeli ümbruse uuenduskava, millele on saadud LEADER-ilt toetus, ning oodatakse inimeste ettepanekuid ja arvamusi. Nimelt plaanitakse varemetes oleva kabeli ümbrus, mis praegu on põllupind, muuta kloostriaia motiiviga puhkealaks. “Soovime, et see koht saaks suurema tähenduse ja kannaks traditsioone. Plaanime istutada siia Maarjaga seotud taimi ning lisada infotahvleid,” rääkis Ene Ehrenpreis.