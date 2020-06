Tere, Kohila! Tere, punane maja! Pole ammu näinud

See kolhoosi söökla otsasein mäletab veel siiani Andres Sõbra korvpalliviskeid. Korvirõngast küll enam ei ole, kuid tagalaua raamjooned on endiselt aimatavad. FOTO: Ain Liiva

“Kuidas see maja veel püsti seisab?” küsib korvpallitreener ja korvpallur Andres Sõber heldinult, kui jõuame Kohilasse tema sünnikoju aadressil Raadiku 2. Põrandad selles punases majas, nii on Andres oma lapsepõlvekodu eluaeg kutsunud, on saanud tunda, mida tähendab, kui tulihingeline korvpalliharrastaja lihvib oma viskeoskust tugevalt keritud lõngakeraga, et lärm vanaisa ei häiriks.